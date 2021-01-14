Хорватия ужесточила условия въезда для украинцев

Туристам из Украины въезд запрещен.

Хорватия ужесточила условия въезда для украинцев
Фото: focus.ua

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения хорватской границы.

Новые правила введены на период с 14 по 31 января, сообщает посольство Украины в Хорватии.

Граждане, прибывающие в Хорватию из стран, где распространяется новый штамм коронавируса, в т.ч. из Украины, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действующий 48 часов). Также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за свой счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции), причем если тест будет отрицательным.

Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии оставления территории страны в течение 12 часов с момента въезда.

Украинцы, которые едут в Хорватию с целью осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения, имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие ограничения на въезд, действовавшие в Хорватии до сих пор, остаются без изменений.

В посольстве напомнили, что граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Лица, проезжающие Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

Как сообщалось, с 15 января правила въезда для украинцев меняет Австрия. Кроме свежего негативного ПЦР-теста и готовности уйти на 10-дневный карантин, граждане Украины должны иметь заполненную и распечатанную анкету.

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