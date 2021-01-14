На Луганщине СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и артиллерийскими снарядами

Тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований.

На Луганщине СБУ обнаружила тайник со взрывчаткой и артиллерийскими снарядами
Фото: пресслужба СБУ

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила скрытый арсенал с военными средствами поражения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Из тайника, оборудованного в лесополосе на выезде из Северодонецка, правоохранители изъяли 13 тротиловых шашек общим весом более 5 килограммов и 12 артиллерийских снарядов разного калибра. Также обнаружены 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25 и свыше 4000 патронов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, тайник со средствами поражения заложили в 2014 году боевики незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в декабре 2020-го Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами. Из тайника правоохранители изъяли полкило пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17.

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