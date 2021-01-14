Глава ВАКС посещала институт Кивалова, где в тот день проводили вечеринку с Вовком и Тупицким

Глава Высшего антикорсуда Елена Танасевич 23 декабря приезжала в институт экс-регионала, президента Одесской юракадемии Сергея Кивалова. В этот день там проходила вечеринка, гостями которой были глава ОАСК Павел Вовк и глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

Дело первого по подозрению в захвате власти рассматривается Антикорсудом, который и возглавляет Танасевич. Речь идет об Институте интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия". Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.інфо".

По данным журналистов, глава ВАКС была приглашена именно на празднование. Танасевич отказалась комментировать вечеринку и посоветовала обращаться к пресс-службе. В ответ на официальный запрос в ВАКС ответили, что глава суда встречалась с директором Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" Феликом В.И.".

"Целью встречи было обсуждение организации онлайн-лекций для студентов вуза. Относительно организации "празднеств" не сообщалось, контактов главы ВАКС с указанным в вашем запросе лицом не было, соответственно отсутствует конфликт интересов", - говорится в ответе.

Фото: Слідство.інфо

В суде также предоставили приглашение Танасевич от Фелика на встречу с научно-педагогическим коллективом института. Встреча эта происходила одновременно с празднованием, в 18 часов, отметили журналисты.

Фелик в комментарии заявил, что Вовка в тот вечер не видел, а территория института не охраняется, поэтому попасть туда может кто угодно. Как известно, подозрение главе ОАСК вручили именно после празднования у Кивалова, и это засвидетельствовано на видео детективами НАБУ. При этом глава института сказал, что руководительница ВАКС была там не вечером, как указано в приглашении.

"Она (Танасевич. - Ред.) была не вечером, а в обед, мы согласовали учебный процесс, который сейчас проходит дистанционно", - заявил он.

После уточнения журналиста о времени в приглашении Фелик сказал, что Танасевич была "где-то в пределах, наверное, шести, пяти, чеырех - точно не помню".

Напомним, что 6 января судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективам НАБУ ходатайство о продлении сроков расследование по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева .

Судья отказался дополнительно продлить срок досудебного расследования из-за несоответствия ходатайства нормам законодательства.

Судья Андрей Бицюк ранее также отказал в применении принудительного привода главы ОАСК Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Вовк не приходит в суд уже более трех месяцев. После этого Вовк продолжил игнорировать заседания по избранию ему меры пресечения.

Подозрение Вовку было объявлено еще 17 июля. Также подозрения объявили его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.