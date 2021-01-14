Уволенная с должности главы делегации в ПАСЕ Ясько заявила о давлении со стороны ОП

Причиной отстранения от должности Ясько назвала свою проукраинскую позицию.

Уволенная с должности главы делегации в ПАСЕ Ясько заявила о давлении со стороны ОП
Фото: Макс Требухов

Бывшая глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о давлении на нее со стороны Офиса президента. Причиной отстранения от должности Ясько назвала свою проукраинскую позицию.

Об этом народный депутат заявила в интервью НВ.

На вопрос, согласовывал ли ее увольнение глава Офиса президента Андрей Ермак, Ясько отметила: "Не буду это комментировать. В то же время скажу: за несколько дней до увольнения имело место прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Андрей Ермак".

Она отметила, что об увольнении была предупреждена заранее - если не прекратит вести "антигосударственную деятельность".

"Причина моего устранения - проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам. Например, то, что парламент перестал принимать решения в пользу общества. Но удивительно быстро голосует законопроекты и кадровые решения, где есть коррупционный интерес или лоббистские назначения. Я за эти вещи не голосовала, и меня много раз «предупреждали» - от «дружественных» советов до давления. Кроме того, в парламенте нет желания ставить на голосование жесткий вариант постановления ВР по Крыму и по событиям в Беларуси", - добавила она.

Напомним, украинская делегация в ПАСЕ 11 января приняла решение прекратить полномочия Елизаветы Ясько в должности главы делегации. Новым ее руководителем стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Последнюю поддержали коллеги по фракции (10 голосов), ОПЗЖ (2 голоса) и "За Будущее" (1 голос).

Комментируя решение украинской делегации в ПАСЕ прекратить ее полномочия на посту главы делегации, Ясько заявила о "серьезных разногласиях с некоторыми коллегами из "Слуги народа"".

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