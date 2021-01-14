Офис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота РоSSии "по факту подстрекательства к совершению государственной измены".

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, чиновник в марте 2014 года "умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства", склонял военных ВСУ к совершению государственной измены.

В частности, он угрожал им "физическим насилием и оружием" со стороны военных РФ , заставляя несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

В Офисе генпрокурора утверждают, что это - дополнительные факты совершения преступлений чиновниками вооруженных сил РФ , которые, в частности, привели к оккупации Крыма "и другим тяжким последствиям". Заместителю командующего ЧФ РФ грозит до 15 лет тюрьмы. Фамилия чиновника не указывается.

Напомним, в марте 2014-го заместителем командующего Черноморского флота РоSSии был назначен контр-адмирал Денис Березовский.

1 марта того же года и.о. президента Александр Турчинов назначил Дениса Березовского главнокомандующим ВМС, однако уже 2 марта он заявил о переходе на сторону нелегитимного крымского правительства. В Киеве против него возбудили уголовное дело о госизмене, отстранили от должности и назначили преемником адмирала Сергея Гайдука.