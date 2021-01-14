Офис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ

Он склонял украинских военнослужащих перейти на сторону врага.

Офис генпрокурора открыл дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ
Фото: 5.ua

Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморского флота РоSSии "по факту подстрекательства к совершению государственной измены".

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По данным следствия, чиновник в марте 2014 года "умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства", склонял военных ВСУ к совершению государственной измены.

В частности, он угрожал им "физическим насилием и оружием" со стороны военных РФ, заставляя несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта.

В Офисе генпрокурора утверждают, что это - дополнительные факты совершения преступлений чиновниками вооруженных сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации Крыма "и другим тяжким последствиям". Заместителю командующего ЧФ РФ грозит до 15 лет тюрьмы. Фамилия чиновника не указывается.

Напомним, в марте 2014-го заместителем командующего Черноморского флота РоSSии был назначен контр-адмирал Денис Березовский.

1 марта того же года и.о. президента Александр Турчинов назначил Дениса Березовского главнокомандующим ВМС, однако уже 2 марта он заявил о переходе на сторону нелегитимного крымского правительства. В Киеве против него возбудили уголовное дело о госизмене, отстранили от должности и назначили преемником адмирала Сергея Гайдука.

В мае 2020 года Офис генпрокурора возбудил дело против адмирала Черноморского флота РФ, который склонял украинских офицеров к госизмене.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского отреагировали на санкции США против ДубинскогоУ Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИСША готовят новые санкции против "Северного потока-2", - СМИ
В Минкульте выступили против продления локдауна после 24 январяВ Минкульте выступили против продления локдауна после 24 января
В Офисе президента рассказали о результатах встречи "нормандской четверки"В Офисе президента рассказали о результатах встречи "нормандской четверки"
Дело Шеремета: Антоненко пожаловался на ухудшение здоровьяДело Шеремета: Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья
ОАСК открыл производство по делу о результатах конкурса на должность главы Центра общественного здоровьяОАСК открыл производство по делу о результатах конкурса на должность главы Центра общественного здоровья
Корниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против ДубинскогоКорниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского
Два банка разорвали деловые отношения с ТрампомДва банка разорвали деловые отношения с Трампом
У главнокомандующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родилась дочьУ главнокомандующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родилась дочь
От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусуОт Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу
Последние новости
Подгружаем последние новости