Оккупанты стреляли из гранатометов около Водяного, Авдеевки и Гнутово

Боевых потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Оккупанты стреляли из гранатометов около Водяного, Авдеевки и Гнутово
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - констатируют в штабе.

С начала 14 января в районе проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Марьинки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Напомним, 12 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Один украинский боец получил ранения.

Украинские военные несколько раз открывали ответный огонь.

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