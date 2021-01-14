Оккупанты стреляли из гранатометов около Водяного, Авдеевки и Гнутово

За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - констатируют в штабе.

С начала 14 января в районе проведения ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Марьинки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Напомним, 12 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Один украинский боец получил ранения.

Украинские военные несколько раз открывали ответный огонь.