Газ для населения должен стоить не дороже 4 грн, - Кучеренко

6 гривень 99 копеек за газ, которые правительство объявило «скидкой», на самом деле являются повышением цены для рядовых украинцев. Импортный газ из хранилищ должен стоить не более 4 гривень, а украинский - не более 2 гривень. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время брифинга по результатам совещания по тарифам, которое прошло в Верховной Раде.

Политик отметил, что только под давлением людей премьер вынужден был пообещать «снижение» цены до 6 гривень 99 копеек и рассказать, как правительство будет это делать.

Однако, по подсчетам «Батькивщины», реальная цена на газ должна быть совсем другой.

«3,6 гривни - это средняя цена газа, который находится сегодня в украинских хранилищах и принадлежит украинскому народу. Тогда возникает вопрос, почему нельзя к этой сумме добавить стоимость хранения и выйти на сумму, например, 4 гривни? И это могла бы быть цена импортного газа. По себестоимости газа собственной добычи, то там официальные статистические данные с учетом всех расходов говорят, что максимум - 1,5-2 гривни. Вот это цена украинского государственного газа, которого вполне достаточно для населения Украины и теплокоммунэнерго», - отметил народный депутат.

По словам Кучеренко, пока будет существовать НАК «Нафтогаз», пока он будет владеть 70% добычи украинского газа, ни о каком рынке, ни о какой конкуренции не может быть и речи.

Депутат отметил, что причиной тарифного и управленческого кризиса стали не только действия правительства и «Нафтогаза». Огромную роль сыграл так называемый государственный регулятор - НКРКЭУ.

«Когда мы читаем отчеты о рекордной закачке газа, на сегодня на 25% в хранилищах больше газа, чем в прошлом году. Так как может быть, что там газа больше, а нам с вами поднимают цену? Как так случилось, что НАК «Нафтогаз», структура, которая не добывает газ, не транспортирует газ, при этом у него растет персонал за последний год в 1,2 раза. При этом средняя заработная плата у менеджера «Нафтогаза» - 240 тысяч гривень в месяц. 3,5 миллиарда гривень составляет содержание этого ничтожного монополиста», - возмутился депутат.

Кучеренко отметил, что позиция его партии состоит в том, что только ликвидация НАК «Нафтогаза» даст возможность выйти на конкурентный рынок, сделать действительно прозрачную систему ценообразования, в которой люди смогут платить справедливую цену.

«Только в зале Верховной Рады будет трудно решить эту проблему, потому что правительство не предлагает вариантов комплексного решения, а в зале нет большинства для того, чтобы раз и навсегда комплексно решить тарифный вопрос. Именно поэтому Юлия Тимошенко и партия «Батькивщина» обратились к своим депутатам местных советов немедленно собирать сессии городских и областных советов, анализировать тарифы и обращаться к правительству, к Верховной Раде с требованием немедленно вводить адекватное государственное регулирование тарифов по всей территории Украины, потому что они просто вышли из-под контроля», - подытожил Алексей Кучеренко.