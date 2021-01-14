Нью-Йорк расторгнет контракты с Трампом из-за штурма Капитолия

Trump Organization получает от контрактов около 17 миллионов долларов в год.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о намерении города разорвать контракты с Дональдом Трампом и его компанией Trump Organization из-за штурма Капитолия его сторонниками на прошлой неделе.

Об этом пишет The New York Times.

Билл де Блазио сказал, что он разрывает связи с Trump Organization, поскольку ее владелец Дональд Трамп подстрекал к насилию в Капитолии.

"Подстрекательство к восстанию против правительства США явно представляет собой преступную деятельность. Город Нью-Йорк больше не будет иметь ничего общего с Trump Organization", - сказал де Блазио в интервью MSNBC в среду.

Городские власти намерены прекратить действие соглашений по двум каткам и карусели в Центральном парке Нью-Йорка, а также по полям для игры в гольф в парке Ferry Point в Бронксе.

По словам де Блазио, Trump Organization получает от контрактов около 17 миллионов долларов в год.

Хотя город и раньше рассматривал возможность расторжения контрактов, Билл де Блазио сказал, что насилие в Вашингтоне квалифицируется как преступная деятельность, согласно которой город Нью-Йорк вправе разорвать связи с компанией.

По словам Блазио, городские власти ожидают, что Trump Organization обжалует решение города в суде, добавив, что город имеет "серьезные правовые основания" на такие действия.

Пресс-секретарь Trump Organization Аманда Миллер пообещала обжаловать это решение.

Напомним, ранее Deutsche Bank решил воздержаться от каких бы то ни было дальнейших деловых отношений с Дональдом Трампом и его компанией после штурма Капитолия его сторонниками на прошлой неделе.