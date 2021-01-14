Швеция выпустит почтовую марку в честь Греты Тунберг

Швеция выпустит почтовую марку в честь 18-летней климатической активистки Греты Тунберг.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на государственную почтовую службу страны.

Марка, которую должны выпустить 14 января, является частью серии, освещающей экологические проблемы, которые, по мнению почтовой службы PostNord, "должны отражать наше время, когда экологическая проблема является актуальной и присутствует в повестке дня в течение многих лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг".

Тунберг будет изображена на марке, стоя на вершине холма. Автором иллюстрации стал шведский художник Хеннинг Троллбек. Серия "Ценная природа" с пятью марками будет стоить в эквиваленте 1,40 долларов.

Тунберг привлекла международное внимание в 2018 году, когда она начала одиночную забастовку у шведского парламента в Стокгольме с целью призвать к более радикальному противодействию изменениям климата. Позже к ней присоединились другие молодые люди как в Стокгольме, так и в других городах по всему миру, а позже она выступила с трибуны ООН во время климатического саммита в 2019 году.