Кличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантина

Детские сады, по словам мэра, работают при локдауне в обычном режиме.

Кличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантина
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет Министров Украины с предложением принять решение, которое позволит во время локдауна обучение в младшей школе. Об этом Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

«Столичные школы после каникул начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился к министерству образования и правительству с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективно», – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.

«Надеюсь, правительство прислушается и примет взвешенное и логичное решение», – отметил Виталий Кличко.

Детские же садики, по словам мэра, работают во время локдауна в обычном режиме. На сегодня в столице на карантин не закрыт ни один из садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. Заполненность садиков детьми – почти 50 процентов.

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