Трамп будет лишен льгот в случае объявления импичмента - СМИ

Американское законодательство гарантирует бывшим президентам льготы при условии, что те не привлекались к ответственности либо не были подвергнуты процедуре импичмента.

Объявление президенту США Дональду Трампу импичмента лишит его президентских льгот, которые гарантирует ему американское законодательство после ухода с должности.

Об этом сообщает ABC News.

Согласно закону о бывших президентах, глава государства после своего ухода с поста имеет право на офис с персоналом и президентскую пенсию. Ему будут покрывать расходы на безопасность на сумму 1 млн долларов ежегодно и расходы на командировки. Секретная служба, финансируемая из федерального бюджета, будет обеспечивать ему пожизненную защиту после того, как он покинет свой пост.

Все эти льготы ему гарантируются при условии, что он не был привлечен к ответственности или был подвергнут импичменту. Это одно из исключений из закона 1958 года, в который в 2013 году были внесены поправки, обеспечивающие президентам пожизненную защиту секретными службами.

Лишение Трампа постпрезидентских льгот - один из аргументов, выдвинутых демократами в качестве обоснования необходимости смещения нынешнего главы Белого дома после штурма Капитолия на прошлой неделе.

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе 1 правоохранитель.