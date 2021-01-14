В США арестовали американца, который планировал новое нападение на Капитолий

40-летнего жителя Нью-Йорке арестовали за призыв к новому вооруженному восстанию в Вашингтоне.

В США арестовали члена радикальной организации Proud Boys по обвинению в планировании второго нападения на Капитолий США .

Об этом сообщает The Independent.

Эдвард Флореа, 40-летний житель Нью-Йорка, был арестован во вторник за призыв к новому вооруженному восстанию в Вашингтоне. Ранее он утверждал, что был членом организации Proud Boys.

Отмечается, что первым об его аресте сообщил местный новостной канал WLNY.

"Объединенная антитеррористическая группа задержала его после того, как он якобы написал в Интернете, что является членом Proud Boys и хочет вооружить людей для поездки в Вашингтон", - говорится в отчете.

The Proud Boys - это экстремистская группа, исповедующая неонацистскую идеологию. Ее члены нападают на людей во время протестов.

Данный арест на сегодня является последним в ходе общенационального расследования по установлению всех причастных к нападению на Капитолий на прошлой неделе. На сегодня обвинения по этому делу предъявлены более чем 70 лицам, установлено не менее 170 подозреваемых.

Напомним, 12 января стало известно, что сотрудники служб безопасности Капитолия предупредили американских законодателей о намерении тысяч радикально настроенных сторонников президента Дональда Трампа штурмовать Капитолий во время инаугурации Джо Байдена.

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе 1 правоохранитель.