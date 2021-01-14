У Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского

Ермак заверил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.

У Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
Фото: Офіс Президента України

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на наложенные на депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского санкции США.

Ермак заверил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.

"Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал он в твиттере 13 января.

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи людей и четырех организаций, которые являются частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "роSSийским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.

Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", "Информационного агентства Онли НЬЮЗ", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Сам Дубинский заявил, никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Первый заместитель главы фракции партии в парламенте Александр Корниенко заявил, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук в свою очередь заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "СН". Нардеп отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

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