"Нафтогаз" раскритиковал снижение цен на газ в Украине

В "Нафтогазе" назвали заявление Министерства энергетики Украины о снижение цены на газ для социально уязвимых потребителей "антирыночной инициативой". По мнению заместителя главы департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексея Хабатюка, правительству нужно развивать жилищные субсидии, а не "перекладывать ответственность на плечи других".

“Нафтогаз“ раскритиковал снижение цен на газ в Украине

"Это больше похоже на «фиговый листок», которым прикрыты ПСО (временный инструмент государственного регулирования цен для уязвимых категорий потребителей – ред.), Которое министерство стыдливо называет «государственная помощь». Но какая она государственная, если она делается не за счет государства, а перекладывается на плечи других», – написал Хабатюк на своей странице в Facebook.

По его словам, Минэнерго прячет создания ценового арбитража – разницу в ценах между различными группами населения и промышленностью.

«Не так давно это называли едва ли не самым большим злом и источником, который питает коррупцию на всех уровнях – покупать дешевый газ под видом для населения, а продавать дороже в коммерческий сектор. Что же изменилось? Лозунг «Убытки национализируем, а доходы приватизируем» нашло новый экземпляр?», – отметил глава департамента "Нафтогаза".

Хабатюк добавил, что развитое общество должно поддерживать уязвимых потребителей, и в Украине такой способ поддержки - это жилищные субсидии.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" продает газ на оптовом рынке по цене на 22% выше, чем другие поставщики в Европе.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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