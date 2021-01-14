Созданный волонтерами в 2015 году Центр аэроразведки реорганизуют

Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724) подлежит расформированию и разделению на части.

Подразделение, которое было создано в составе Вооруженных сил Украины по волонтерской инициативе еще в 2015 году, прекращает деятельность с марта, сообщает пресс-служба части на странице в Facebook.

После ликвидации "Аэроразведки" часть подразделения перейдет в подчинение Командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.

"Первое предложение о ликвидации было отменено министром обороны как не соответствующее законодательству Украины и военно-политическим указаниям Министерства обороны Украины, предусматривающим создание Центра инноваций на базе в/ч А2724", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/aerorozvidka

Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления А2724 "Аэроразведка" осуществил разработку системы обеспечения ситуационной осведомленности "Дельта", системы видеонаблюдения вдоль линии разграничения на Донбассе и ряда беспилотных летательных аппаратов роторного типа.

"Эти возможности были приобретены боевым опытом, опытом и помощью союзников НАТО и, конечно, упорным трудом военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/aerorozvidka

В "Аероразведке" добавили, что система "Дельта" участвует в международных учениях Sea Breeze, Rapid Trident и др. на территории Украины.

"Предметом особой гордости является ее интеграция с ракетным комплексом «Нептун»", - отмечают в подразделении.

Среди последних достижений в разработке беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа - совместные испытания модернизированных боеприпасов, разработанных совместно с заводом "Маяк".

"Система видеонаблюдения вдоль линии разграничения была начата в январе 2015 года в окрестностях Донецкого аэропорта. Сейчас это разветвленная сеть сотен сенсоров, собирающая доказательства агрессии РФ и являющаяся инструментом целеуказания", - подчеркнули военные.