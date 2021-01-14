Рада заслушает премьера по вопросу тарифов 26 января, - нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк проинформировал об итогах закрытого совещания глав фракций при участии руководства правительства и "Нафтогаза" относительно тарифов.

По его словам, парламент заслушает премьера Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов 26 января

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнется с заслушивания Премьера по вопросу тарифов", - сообщил нардеп в телеграм-канале.

Железняк отметил, что на совещании премьер проинформировал о решении госрегулирования цен на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона). К тому же правительство надеется на поддержку МВФ в этом вопросе.

"Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится", - отметил депутат.

Что касается электричества, то правительство хочет ввести механизм в виде монетизации субсидии вместо отмененной льготы.

"Относительно увеличения денег на субсидии в бюджете-2021 Кабмин пока рассчитывает, что 36 млрд грн будет достаточно", - добавил Железняк.

Также он сообщил, что Кабмин просит Раду принять законопроект "о малых облгазах". Также правительство не исключает повторного голосования относительно министра энергетики на ближайшей пленарной неделе.

"Всякие креативные варианты, которые звучали, - внеочередное заседание Рады или принятие постановлений Рады о снижении тарифов - не рассматриваются", - резюмировал Ярослав Железняк.

Напомним, вчера на совещании обсуждали регулирование цен на газ. LB.ua удалось получить доработанную копию проекта постановления Кабмина, которое и было предметом обсуждения на совещании премьера с представителями Минэнерго, Нафтогаза и Офиса президента 11 января.

Исходя из документа, планируется установить с 1 февраля сроком на 1 год цену по формуле: цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость его транспортировки до западной границы Украины.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров предлагает ввести государственное регулирование цены на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона.