Садовый поставил под сомнение этичность покупки для Львова автобусов у МАЗа

В случае отмены тендера власти города Львова потеряют еще год.

Садовый поставил под сомнение этичность покупки для Львова автобусов у МАЗа
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к властям с просьбой сообщить, уместно ли поддержание связей с Беларусью.

Речь идет о 100 автобусах, которые Львов намерен закупить у "Минского автомобильного завода".

Обращение опубликовано на странице Садового в фейсбуке.

Как пишет Садовый, по оценкам международных экспертов, самое выгодное предложение подала белорусская компания "МАЗ". Предложения других участников тендера или значительно дороже, или не соответствуют техническим требованиям конкурса.

"Имеем ли мы моральное право покупать автобусы в Беларуси? Здесь должен напомнить, что Верховная Рада Украины признала президентские выборы в этой стране недемократическими. Мирные забастовки белорусских граждан, в том числе работников МАЗа, регулярно подавляют силовики. Ответ на этот вопрос я бы хотел услышать от руководства Европейского банка, Кабинета министров и львовян", - отметил городской голова Львова.

Он добавил, что в случае отмены тендера власти города Львова потеряют еще год.

Отметим, что в 2018 году городские власти Львова закупили 100 больших автобусов белорусского производства. Ключевым в принятии решения по выбору поставщика автобусов для Львова были цена и качество машин.

Напомним, Украина, как и страны ЕС и США, не признала результатов выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан. Однако несмотря на протесты в стране и заявления мирового сообщества, 23 сентября 2020 года в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не указывая должности.

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