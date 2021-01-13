Индонезия начала вакцинацию от ковида китайской Coronavac, которую закупила Украина

В Индонезии, которая является четвертой по численности населения страной в мире, 13 января стартовала кампания вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Первым вакцину китайской компании Sinovac Biotech, договор о покупке которой заключила и Украина, получил президент страны Джоко Видодо, передает АР.

Кроме него, в рамках старта массовой вакцинации сделали прививки чиновники министерства обороны, полиции и служб здравоохранения Индонезии.

В дальнейшем вакциной Sinovac Biotech Ltd. планируют в течение ближайших месяцев прививать медицинских работников, государственных служащих и другие группы риска, имеющие приоритет. Это будет бесплатно для всех граждан Индонезии.

Чтобы Индонезия вакцинировала две трети своего населения, 181,5 млн человек, для прививки с двумя инъекциями необходимо около 427 млн доз.

6 декабря Индонезия получила первую партию вакцин Sinovac и начала распределение доз по всей стране в ожидании разрешения на экстренное использование. Программа вакцинации в Индонезии является первым широкомасштабным использованием вакцины Sinovac за пределами Китая.

11 января Индонезия одобрила китайскую вакцину против ковида, которую закупила Украина.

Напомним, в исследовании биомедицинского исследовательского центра Butantan в Бразилии сообщалось, что общая эффективность вакцины Coronavac - 50,38%. Ранее эффективность данной вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%. При этом в Турции эффективность препарата оценили выше.

Как сообщалось, Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.