Япония полностью запретила въезд для иностранцев

Власти Японии до 7 февраля полностью запрещают въезд для иностранцев, сообщил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Ёсихидэ Суга. Ранее для бизнесменов из 11 стран и регионов действовали послабления, но японские власти приняли решение их отменить, сообщает " Коммерсант ".



"Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля",— сказал господин Суга .



Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о заражении новым штаммом коронавируса четырех человек, которые вернулись из Бразилии . Специалисты отметили его схожесть со штаммами из Великобритании и ЮАР в том, что они обладают более высокой контагиозностью, то есть скоростью передачи от больного к здоровому. Япония сообщила Всемирной организации здравоохранения об обнаружении нового штамма.



По данным Университета Джонса Хопкинса, Японии зарегистрировано 302 тыс. заразившихся COVID-19. Умерли 4 тыс. человек.