Япония полностью запретила въезд для иностранцев

Япония полностью запретила въезд для иностранцев

Власти Японии до 7 февраля полностью запрещают въезд для иностранцев, сообщил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Ёсихидэ Суга. Ранее для бизнесменов из 11 стран и регионов действовали послабления, но японские власти приняли решение их отменить, сообщает "Коммерсант".

"Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля",— сказал господин Суга .

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о заражении новым штаммом коронавируса четырех человек, которые вернулись из Бразилии. Специалисты отметили его схожесть со штаммами из Великобритании и ЮАР в том, что они обладают более высокой контагиозностью, то есть скоростью передачи от больного к здоровому. Япония сообщила Всемирной организации здравоохранения об обнаружении нового штамма.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Японии зарегистрировано 302 тыс. заразившихся COVID-19. Умерли 4 тыс. человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Блок рекламы


Похожие новости
При въезде в США будут требовать тест на COVID-19При въезде в США будут требовать тест на COVID-19
РоSSийской блогеру запретили въезд в Украину на три годаРоSSийской блогеру запретили въезд в Украину на три года
Степанов о коронавирусе: "Нам удалось полностью остановить рост заболеваемости"Степанов о коронавирусе: "Нам удалось полностью остановить рост заболеваемости"
К 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – ШмыгальК 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – Шмыгаль
РоSSийскому рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в УкраинуРоSSийскому рок-музыканту Петру Мамонову запретили въезд в Украину
ВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учрежденийВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учреждений
РоSSийской телеведущей запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения КрымаРоSSийской телеведущей запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма
Венгерскому чиновнику запретили въезд в Украину за агитацию на выборахВенгерскому чиновнику запретили въезд в Украину за агитацию на выборах
РоSSия запретила въезд 25 подданным ВеликобританииРоSSия запретила въезд 25 подданным Великобритании
Венгрия ограничила въезд украинцамВенгрия ограничила въезд украинцам
Последние новости
Подгружаем последние новости