Степанов: после локдауна Украина может вернуться к адаптивному карантину

С 25 января будет действовать карантин с другими ограничениями и другим режимом.

Степанов: после локдауна Украина может вернуться к адаптивному карантину
Фото: facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что власти планируют вернуть адаптивный карантин после окончания январского локдауна.

Об этом сообщает ТСН.

"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений с 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим далее вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, будет определен тот или иной уровень ограничений", - отметил глава Минздрава.

Степанов заверил, что нынешний карантин не будут прекращать, однако продлевать жесткие запреты также не планируют.

"Локдаун может быть повторен, если будет сверхкритичная ситуация. Если будет резкий рост заболеваемости. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тыс. больных. Впрочем, это - и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - пояснил Степанов.

Министр отметил, что логика нынешнего локдауна - уменьшение контактов после новогодних праздников, когда потенциально произошло массовое инфицирование людей.

Напомним, ранее Степанов выступил за продолжение карантина в Украине после 24 января.

В Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, который был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен приема посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

С 22 мая до середины ноября в Украине действовал адаптивный карантин. Сообщалось, что ограничения будут смягчать раз в 10 дней при соблюдении условий. После отмены адаптивного карантина был введен карантин выходного дня.

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