ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне

Он подозревается в злоупотреблении властью в деле о передаче имущества аэропорта в аренду по заниженной стоимости.

ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Фото: Макс Левин

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда отменила арест мобильного телефона экс-генерального директора аэропорта "Борисполь", ныне президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне.

Следственный судья удовлетворила ходатайство адвоката из-за отсутствия дальнейшей необходимости в аресте, учитывая достижение задачи уголовного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

"Судья отметила, что удержание органом досудебного расследования вещей, правомерно принадлежащих лицу на праве частной собственности, должно быть направлено на достижение задач уголовного судопроизводства. Поэтому после проведения с изъятыми вещами всех необходимых процессуальных действий (осмотров, экспертных исследований) и надлежащей процессуальной фиксации выявленной доказательной информации такие вещи как можно скорее должны быть возвращены владельцу", - говорится в заявлении.

Евгений Дыхне подозревается в злоупотреблении властью. По версии следствия, с 2014-го по 2019 год должностные лица аэропорта заключили договоры и неправомерно передали в аренду помещения предприятия субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Размер нанесенного ущерба превышает 16,5 млн грн.

Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе исключительно Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре, отмечали в НАБУ.

Напомним, что в ноябре Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне в виде залога.

7 сентября 2020 года Дыхне сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

11 сентября ВАКС применил к Дыхне меру пресечения в виде залога в размере 5 255 000 гривен.



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