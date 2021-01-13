В Финляндии напали на бывшего премьера

Нападение на политика произошло у здания парламента.

В Финляндии напали на бывшего премьера
Юха Сіпіля
Фото: Yle

В Финляндии совершено нападение на бывшего премьер-министра страны и действующего депутата парламента Юху Сипилю.

Об этом сообщает Yle.

Нападение на политика произошло у здания парламента.

Как сообщает начальник службы охраны парламента Юкка Савола, депутат шел по пешеходному переходу, когда человек, шедший ему навстречу, сильно толкнул его и исчез.

Политик получил несколько синяков. Нападение произошло в четверг 7 января в середине дня.

"Нападающий воспользовался такими красочными выражениями, что повторять их вслух будет неприлично", - заявил начальник службы охраны.

По факту нападения правоохранители начали расследование.

Напомним, в ночь на 22 декабря неизвестные лица совершили нападение на дом мэра Броваров Игоря Сапожко в Бориспольском районе Киевской области. Сапожко избили.

"Группа неизвестных лиц ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество", - пояснили в полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Блок рекламы


Похожие новости
В Чехии протестующие принесли гроб к дому премьераВ Чехии протестующие принесли гроб к дому премьера
В Судане грабители напали на консульство УкраиныВ Судане грабители напали на консульство Украины
ВАКС отменил приостановку расследования против бывшего первого вице-премьераВАКС отменил приостановку расследования против бывшего первого вице-премьера
Разумков оценил перспективы увольнения Шмыгаля с должности премьераРазумков оценил перспективы увольнения Шмыгаля с должности премьера
Кличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку дипломаКличко номинировал на секретаря Киеврады своего бывшего помощника, которого судили за подделку диплома
Движение ЧЕСНО выиграло суд у бывшего народного депутата ПташникДвижение ЧЕСНО выиграло суд у бывшего народного депутата Пташник
Ночью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколыНочью в Винницкой области напали на членов избирательной комиссии и пытались похитить протоколы
САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"
На Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отцаНа Львовщине напали на кандидата в депутаты и его отца
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
Последние новости
Подгружаем последние новости