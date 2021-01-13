В Финляндии напали на бывшего премьера

Нападение на политика произошло у здания парламента.

В Финляндии совершено нападение на бывшего премьер-министра страны и действующего депутата парламента Юху Сипилю.

Об этом сообщает Yle.

Нападение на политика произошло у здания парламента.

Как сообщает начальник службы охраны парламента Юкка Савола, депутат шел по пешеходному переходу, когда человек, шедший ему навстречу, сильно толкнул его и исчез.

Политик получил несколько синяков. Нападение произошло в четверг 7 января в середине дня.

"Нападающий воспользовался такими красочными выражениями, что повторять их вслух будет неприлично", - заявил начальник службы охраны.

По факту нападения правоохранители начали расследование.

Напомним, в ночь на 22 декабря неизвестные лица совершили нападение на дом мэра Броваров Игоря Сапожко в Бориспольском районе Киевской области. Сапожко избили.

"Группа неизвестных лиц ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество", - пояснили в полиции.