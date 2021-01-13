За год в монобольшинстве осталось лишь 211 депутатов, - КИУ

Фактически во время каждого голосования есть более 10 депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают "воздержался" или "против".

Комитет избирателей Украины проанализировал результаты голосований за законы, принятые Верховной Радой в 2020 году. Всего за год было принято 230 законов.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Депутаты "Слуги народа", которые имеют права коалиции в парламенте IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов. Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами провластной команды - президентом, правительством и депутатами монобольшинства.

"В целом показатели голосований монобольшинства постоянно снижаются, начиная с начала работы ВР IX созыва. Если в сентябре 2019 за принятые законы в среднем голосовали 231 народный депутат «слуг народа», то в сентябре 2020 г. - 206 депутатов, а в декабре 2020 г. - 211 депутатов", - отметили в КИУ.

Глава КИУ Алексей Кошель считает, что де-факто "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы.

"За год в монобольшинстве осталось 211 депутатов, которые преимущественно нажимают «за». Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом, без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным ... Низкие показатели работы монобольшинства объясняются не только общим уменьшением посещения Рады из-за коронавируса. Фактически во время каждого голосования в «Слуге Народа» есть более 10 депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают «воздержался» или «против». Поэтому, в первую очередь, это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы", - отметил Кошель.

Фото: acebook.com/cvu.ngo

Напомним, президентская партия "Слуга народа" получила больше всего голосов избирателей на досрочных парламентских выборах в июле прошлого года. Верховная Рада девятого созыва начала работу 29 августа. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". Во время первого заседания Рады Владимир Зеленский заявил, что она "станет лучшей в истории Украины или будет распущена".

В мае прошлого года Зеленский заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты. 31 августа, на внеочередном съезде "Слуги Народа", президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет.

Отметим, что с начала 2020 года у депутатов монобольшинства ухудшились показатели поддержки решений Рады. Если в период с сентября по декабрь 2019 года в среднем принятые законы поддерживали 228 народных депутатов "Слуги народа", то за период с января по июль 2020 года показатель поддержки снизился до 220.