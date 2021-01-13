Степанов прокомментировал низкую эффективность вакцины Sinovac

Министерство здравоохранения при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложило требование к ее эффективности на уровне не менее 70%. Если эффективность будет меньше, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Министр отметил, что для утверждения вакцины большинством медицинских регуляторов мира, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, ее эффективность должна составлять более 50%. При этом Украина подняла этот порог.

"Эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена на уровне не менее 70%. Соответствующий анализ должен быть подтвержден от компании-производителя. Если компания не сможет обеспечить эти стандарты, то она возмещает средства в полном объеме. Финансово мы полностью защищены, и у нас есть банковская гарантия на эти вещи", - заявил Степанов.

Напомним, в исследовании биомедицинского исследовательского центра Butantan в городе Сан-Пауло сообщалось, что общая эффективность вакцины Coronavac - 50,38%. Ранее эффективность данной вакцины оценили в Индонезии - она составила 65%. При этом в Турции эффективность препарата оценили выше.

Ранее руководитель ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов сообщил, что Украина получит возврат полной стоимости заказанной в Китае вакцины Sinovac, если она не пройдет регистрацию или будет иметь эффективность менее 70% по результатам третьей фазы клинических испытаний.