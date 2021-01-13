Минздрав: в этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию

В феврале и апреле министерство инициирует запуск двух пилотных проектов - во Львове и Киеве.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в феврале этого года в Украине будет запущен проект единого аэромедицинского пространства.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Мы запускаем такой проект, как создание единого аэромедицинского пространства Украины. Это очень важный элемент, в частности - с точки зрения развития системы трансплантации", - отметил Степанов

По его словам, в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов - во Львове и Киеве - после принятия соответствующего постановления Кабмином.

Проект будет предусматривать привлечение судов авиационной системы МВД , в частности, самолетов и вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.

Напомним, в Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию в феврале 2019 года - на специальном самолете девочку 2006 года рождения в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев .