Минздрав: в этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию

В феврале и апреле министерство инициирует запуск двух пилотных проектов - во Львове и Киеве.

Минздрав: в этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию
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Фото: facebook/Volodymyr Hontar

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в феврале этого года в Украине будет запущен проект единого аэромедицинского пространства.

Об этом он сообщил на брифинге.

"Мы запускаем такой проект, как создание единого аэромедицинского пространства Украины. Это очень важный элемент, в частности - с точки зрения развития системы трансплантации", - отметил Степанов

По его словам, в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов - во Львове и Киеве - после принятия соответствующего постановления Кабмином.

Проект будет предусматривать привлечение судов авиационной системы МВД, в частности, самолетов и вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.

Напомним, в Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию в феврале 2019 года - на специальном самолете девочку 2006 года рождения в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев.

В июле 2018 года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

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