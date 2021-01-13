Минздрав: в этом году в Украине введут гражданскую аэромедицинскую эвакуацию
В феврале и апреле министерство инициирует запуск двух пилотных проектов - во Львове и Киеве.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в феврале этого года в Украине будет запущен проект единого аэромедицинского пространства.
Об этом он сообщил на брифинге.
"Мы запускаем такой проект, как создание единого аэромедицинского пространства Украины. Это очень важный элемент, в частности - с точки зрения развития системы трансплантации", - отметил Степанов
По его словам, в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов - во Львове и Киеве - после принятия соответствующего постановления Кабмином.
Проект будет предусматривать привлечение судов авиационной системы МВД, в частности, самолетов и вертолетов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи.
Напомним, в Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию в феврале 2019 года - на специальном самолете девочку 2006 года рождения в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев.
В июле 2018 года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.