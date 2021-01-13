Антикорсуд объяснил, почему в деле Вовка и судей ОАСК не продлили срок расследования

Высший антикоррупционный суд отказался дополнительно продлить срок досудебного расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева , в частности, его главой Павлом Вовком..

В тексте ходатайства не была указана суть сообщения подозрения каждому конктретному лицу - а их, кроме Вовка, в деле еще 10. Об этом сообщили в пресс-службе Антикорсуда.

Досудебное расследование этого дела было начато 21 июня, его уже продлевали до 17 января 2021 года. Детектив аргументировал, что к этой дате невозможно закончить досудебное расследование, так как необходимо провести дополнительные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

"Защитники подозреваемых отметили, что указанное ходатайство необходимо вернуть детективу в связи с тем, что постановлением Апелляционной палаты ВАКС одному из подозреваемых отменено сообщение о подозрении по ст. 351-2 УК Украины, а в ходатайстве о продлении срока предварительного расследования указанная статья осталась. Аналогичная ситуация еще с другим подозреваемым - производство по подозрению его в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 УК Украины закрыто", - заявили в ВАКС.

Еще одному лицу, указанному в ходатайстве детектива, сообщение о подозрении вообще отменено, а потому он безосновательно указан в ходатайстве как подозреваемый.

"Следственный судья ВАКС установил, что представленное ходатайство не соответствует требованиям п. 3 п. 2 ч. 2 ст. 295-1 УПК Украины, поскольку в ходатайстве вообще не указана суть сообщенного подозрения каждому конкретному лицу. Вышеприведенные недостатки ходатайства делают невозможным установление того, какие именно обстоятельства подлежат проверке в ходе досудебного расследования. Таким образом, следственный судья 6 января этого года постановил удовлетворить ходатайство защитников и вернуть детективу НАБУ ходатайство о продлении срока предварительного расследования", - добавили в суде.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, что 6 января судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк вернул детективам НАБУ ходатайство о продлении сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями Окружного админсуда Киева .

Андрей Бицюк ранее также отказал в применении принудительного привода главы ОАСК Павла Вовка на заседание по избранию ему меры пресечения. Вовк на судебные заседания не приходит уже более трех месяцев.

17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

После скандала петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответ на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск. НАБУ направило генпрокурору проект ходатайства о выдаче разрешения на задержание, но Ирина Венедиктова пока его не подписала.

Повестку о вызове в суд Вовку НАБУ вручило во время спецоперации. Вовка заметили на праздновании в ресторане, которое устроил экс-нардеп. Имя этого бывшего депутата в НАБУ не назвали, но указали, что он является президентом одного из юридических вузов, поэтому речь может идти о Сергее Кивалове.

Вовк хоть и получил повестку, но разорвал ее и выбросил из машины, в которую сел после ресторана.

Вчера глава ОАСК снова не пришел на заседание по избранию меры пресечения.