Шмыгаль просит АМКУ и СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов

Премьер не исключает, что акции проходят не только из-за повышения цены на газ, но и "с целью политических манипуляций".

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился с просьбой в Антимонопольный комитет и Службу безопасности Украины с просьбой разобраться с причинами протестных акций, проходящих в Украине из-за повышения тарифов на газ.

Как сообщили источники LB, об этом он рассказал сегодня на совещании c депутатами.

"Премьер сказал, что он попросил разобраться Антимонопольный комитет и СБУ в ситуации с протестами", - рассказал собеседник.

По его словам, Шмыгаль не исключил, что протесты происходят не только из-за повышения цены на газ и тарифов на его распределение, но и "с целью политических манипуляций".

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Вчера стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения. С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция готовит план антикризисных мер в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Позднее 11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в срочном порядке решить вопрос, связанный с тарифами на газ для населения.

Сегодня фракция "Слуга народа" провела совещание с Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз" о снижении тарифов.