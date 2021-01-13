Переговоры в "нормандском формате" продолжаются более 5 часов, Украина отстаивает вопрос безопасности, - источники

Переговоры представителей "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе в Берлине продолжаются более 5 часов. Глава Офиса президента Андрей Ермак сосредоточен на вопросах безопасности.

Об этом LB.ua сообщил источник, близкий к переговорам.

"Идет 5-й час сложных дискуссий. У Ермака и украинской делегации в абсолютном приоритете - вопрос безопасности. Делегация работает исключительно в рамках утвержденных "красных линий", - сообщил собеседник издания.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РоSSии Дмитрий Козак прилетели в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Предметом встречи представителей является обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.