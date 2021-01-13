Дело Шеремета: Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья

Во время сегодняшнего заседания суд приобщил к делу последние 11 томов из 26.

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и волонтер Андрей Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья.

Об этом он рассказал журналистам во время перерыва, передает "Суспільне".

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО . Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - сказал Антоненко.

Во время заседания Шевченковского суда прокурор Михаил Тишин приобщил последние 11 из 26 томов по делу об убийстве журналиста. При этом адвокат обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья это ходатайство отклонил.

Адвокат Антоненко Виталий Галенченко сообщил, что не подавал ходатайство. "Мы не ходатайствовали против, поскольку видим, что в документах полно неточностей. Пусть приобщают, это нам только на руку", - пояснил он.

Сегодняшнее заседание началось с отвода адвоката потерпевшей стороны Андрея Мамалыги за того, что в ноябре 2020-го его свидетельство об адвокатской деятельности заморозили на полгода. "Это произошло из-за жалобы одного из моих бывших подзащитных еще в 2018 году. Я все равно буду обжаловать решение о моем отводе. В случае чего, после восстановления свидетельства вернусь к делу", - отметил Мамалыга.

Следующее заседание по делу состоится 19 января. На нем суд перейдет к исследованию томов.

Напомним, в декабре Антоненко оставили под стражей, несмотря на подозрение на ковид.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его авто. К декабрю 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что человек культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек врача Юлию Кузьменко и волонтера Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.