Глава МОЗ выступил за продолжение локдауна после 24 января

Степанов объяснил это тем, что новогодние праздники сопровождались массовыми празднествами и поездками.

Министр здравоохранения Максим Степанов выступил за продолжение локдауна в Украине после 24 января.

Об этом он сказал в эфіре "24 канала".

"Я настаиваю на этом ... Почему? Потому что первое, у нас были праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей. Люди ездили к родственникам. Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных COVID-19", - сказал глава Минздрава.

Также министр напомнил, что на январь приходится сезонный рост количества больных гриппом. Степанов отметил, что распространения гриппа, так же, как и ковида, можно предотвратить, сократив контакты.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - добавил он.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января до 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.