Оккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь

Потерь среди военных нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
Фото: Макс Левин

В течение суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песков также применили автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты задействовали гранатометы различных систем, а близ Авдеевки - стрелковое оружие. Неподалеку Верхнеторецка боевики вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета.

"В ответ на многочисленные обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня.

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