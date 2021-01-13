"Слуга народа" провела совещание с Кабмином и "Нафтогазом" о снижении тарифов

Фракция "Слуга народа" провела совещание с Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз" о снижении тарифов. Конференция в закрытом для прессы режиме прошла в режиме онлайн по Zoom.

Об этом LB.ua сообщили источники во фракции.

"Первым слово взял премьер-министр Денис Шмыгаль, который назвал ситуацию с повышением тарифа на газ emergency (чрезвычайной, - ред.), в первую очередь из-за снятия ограничений на надбавки по распределению газа. Это привело к тому, что они сейчас в 2,5 раза выше, чем год назад в некоторых городах. Именно это, по словам премьера, привело к протестным акциям по всей стране. Хотя в протестных акциях Шмыгаль также увидел и политические манипуляции. Премьер пообещал, что Кабмин уже в ближайшие дни найдет варианты для защиты людей... Правительство точно не собирается покидать украинцев один на один с этой проблемой", - рассказал один из депутатов по итогам конференции, которая длилась больше часа.

По информации другого собеседника, вторым выступил и.о. министра Юрий Витренко, который заверил, что мониторинг рынка газа уже проведен. Тариф на распределение газа возрос в 2,5 раза, но как министр он не может сказать, что он завышен. А сам регулятор и в дальнейшем может увеличивать тариф на распределение.

"Если Минэнерго ничего не будет делать, то дополнительно тариф вырастет еще на 25%. Но уже в феврале можно будет снизить стоимость газа на 43%, сумма платежки в среднем уменьшится на 780 грн", - отметил нардеп.

Еще один источник рассказал, что "депутаты после выступлений премьера и министра просили принять экстренные меры по снижению расчетов в платежках, потому что люди в бешенстве".

"И все это это накладывается на обещания президента в прошлом году снизить тарифы. Некоторые вообще предлагали зарегистрировать постановление и прекратить финансирование регулятора, который повысил тарифы. Прозвучали также предложения ввести жесткое государственное регулирование «коммуналки». Мол, в стране карантин, не работают ЧП, а тут еще и протесты по всей стране из-за роста тарифов", - поделился подробностями участник совещания.

Третьим докладчиком онлайн был глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, назвавший газовый рынок "наиболее эффективным". Единственным быстрым выходом для снижения тарифа на газ, по его словам, может стать "принудительный перевод от газсбытов на НАК".

НАК же рассматривает вариант, чтобы анонсированное повышение в феврале вообще не произошло. По словам депутата, "Нафтогаз" может снизить стоимость газа в платежках на 30%. "Но в таких условиях он обратил внимание депутатов на то, что это, мягко говоря, может не понравиться международным партнерам и кредиторам", - подчеркнул депутат.

Как сообщили источники, в итоге договорились сегодня в 18:00 провести дополнительное заседание Кабмина и "Нафтогаза" с участием регулятора.

Премьер Шмыгаль дал обещание, что Кабмин подготовит решение об ограничении на торговую надбавку для газовых поставщиков до прежнего уровня - 2,5%. Будут проведены проверки поставщиков, вплоть до лишения лицензий тех, кто нарушает условия. "День-два - будет представлена фиксированная цена на газ для населения на год, а также запущена социальная реклама для перехода на поставки газа от НАК «Нафтогаз». Шмыгаль дал слово работать в alarm режиме с профильным комитетом Рады. Хотя пересмотреть платежки за январь «задним числом» не получится»", - рассказал собеседник.

Также в конце руководство фракции подняло вопрос о возможном голосовании в Раде за назначение Витренко первым вице-премьером и профильным энергетическим министром.

"Все будет зависеть от того, как он покажет себя антикризисным менеджером в этих условиях. Как фракция, мы будем продавливать решения для снижения тарифов, поскольку люди по всей стране протестуют... Все мы ждем от Кабмина конкретных решений в ближайшие дни", - отметил источник.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Вчера стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения. С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция готовит план антикризисных мероприятий в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Позднее 11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в срочном порядке решить вопрос, связанный с тарифами на газ для населения.