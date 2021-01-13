В Саудовской Аравии построят экологический город без дорог и машин, - СМИ

Строительство начнут в начале этого года в рамках проекта Neom.

В Саудовской Аравии построят экологический город без дорог и машин, - СМИ
Фото: rr-f.ch

В Саудовской Аравии решили построить экологический город, в котором не будет машин, улиц и выбросов углекислого газа.

Об этом сообщает ANBA.

Строительство начнут в начале этого года в рамках проекта Neom, который предусматривает создание инновационного города вблизи Красного моря. Этот проект планируют реализовать для того, чтобы диверсифицировать саудовскую экономику, которая в значительной степени зависит от нефти.

Как рассказал наследный принц страны Мухаммед бин Салман, являющийся главой совета директоров проекта, город будет рассчитан на 1 млн жителей. В нем будут школы, оздоровительные центры и зеленые насаждения, а также скоростной подземный общественный транспорт. Ожидается, что поездка по городу будет занимать не более 20 минут.

По замыслу архитекторов, город сможет создать 380 тысяч рабочих мест и добавит экономике страны $48 млрд.

Напомним, в декабре прошлого года в Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
Блок рекламы


Похожие новости
Городской голова Черноморска заявил о прослушивании в своем кабинетеГородской голова Черноморска заявил о прослушивании в своем кабинете
В разных городах Украины люди устроили протесты из-за тарифов на газВ разных городах Украины люди устроили протесты из-за тарифов на газ
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
В американском городе Нэшвилл взорвалось авто, власти подозревают умышленный подрывВ американском городе Нэшвилл взорвалось авто, власти подозревают умышленный подрыв
Кличко инициировал доплаты киевским медикам до 5000 гривен из городского бюджетаКличко инициировал доплаты киевским медикам до 5000 гривен из городского бюджета
Оккупанты стреляли вблизи Южного, Водяного и в пригороде АвдеевкиОккупанты стреляли вблизи Южного, Водяного и в пригороде Авдеевки
За счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр КличкоЗа счет городской программы «Здоровье киевлян» делают пересадку сердца и другие сложные операции бесплатно, – мэр Кличко
Связанные с Медведчуком и Козаком компании строят канатную дорогу между Россией и Китаем - "Схемы"Связанные с Медведчуком и Козаком компании строят канатную дорогу между Россией и Китаем - "Схемы"
"Слуги народа" договорились не ехать на каникулы на дорогие курорты, - Кравчук"Слуги народа" договорились не ехать на каникулы на дорогие курорты, - Кравчук
Последние новости
Подгружаем последние новости