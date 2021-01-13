В Саудовской Аравии построят экологический город без дорог и машин, - СМИ

Строительство начнут в начале этого года в рамках проекта Neom.

В Саудовской Аравии решили построить экологический город, в котором не будет машин, улиц и выбросов углекислого газа.

Об этом сообщает ANBA.

Строительство начнут в начале этого года в рамках проекта Neom, который предусматривает создание инновационного города вблизи Красного моря. Этот проект планируют реализовать для того, чтобы диверсифицировать саудовскую экономику, которая в значительной степени зависит от нефти.

Как рассказал наследный принц страны Мухаммед бин Салман, являющийся главой совета директоров проекта, город будет рассчитан на 1 млн жителей. В нем будут школы, оздоровительные центры и зеленые насаждения, а также скоростной подземный общественный транспорт. Ожидается, что поездка по городу будет занимать не более 20 минут.

По замыслу архитекторов, город сможет создать 380 тысяч рабочих мест и добавит экономике страны $48 млрд.

Напомним, в декабре прошлого года в Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа.