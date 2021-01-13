В Ровенской области полиция начала рейды по выявлению незаконной добычи янтаря

Правоохранители привлекли почти 20 единиц спецтехники для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах.

В Ровенской области полиция начала рейды по выявлению незаконной добычи янтаря
Фото: пресслужба Національної поліції

Национальная полиция с целью противодействия незаконной добыче янтаря в Ровенской области начинает масштабную отработку северных районов области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"К проведению рейдов привлечены сводные силы полиции Ровенской области, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители привлекли почти 20 единиц спецтехники для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах.

Фото: пресс-служба Нацполиции

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца. Поэтому наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд", - заявил начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.

Напомним, 26 декабря 2020 года в Житомирской области полицейские задержали автомобиль с 700 кг янтаря. При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец.

В июне 2020-го полиция изъяла 858 кг янтаря у скупщиков в Ровенской области. Стоимость изъятого оценивается в 1,2 млн долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
Блок рекламы


Похожие новости
В Черкасской области вандалы повредили мемориальную стену воинам АТОВ Черкасской области вандалы повредили мемориальную стену воинам АТО
В Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатораВ Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатора
Дело Шеремета: Нацполиция планирует следственные действия с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийстваДело Шеремета: Нацполиция планирует следственные действия с людьми, распространившими информацию о возможных заказчиках убийства
В Украине начала работу единая информационная система трансплантации органовВ Украине начала работу единая информационная система трансплантации органов
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства ШереметаНацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета
Зеленский записал отдельные новогодние поздравления для каждой области и для КрымаЗеленский записал отдельные новогодние поздравления для каждой области и для Крыма
Шабунин сообщил об еще одной подброшенной взрывчатке, полиция предлагает ему охрану (обновлено)Шабунин сообщил об еще одной подброшенной взрывчатке, полиция предлагает ему охрану (обновлено)
Оккупанты в Донбассе 13 раз нарушили "тишину" от начала сутокОккупанты в Донбассе 13 раз нарушили "тишину" от начала суток
С начала суток на Донбассе ранены два украинских воинаС начала суток на Донбассе ранены два украинских воина
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе с начала годаГенштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе с начала года
Последние новости
Подгружаем последние новости