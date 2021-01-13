В Ровенской области полиция начала рейды по выявлению незаконной добычи янтаря

Правоохранители привлекли почти 20 единиц спецтехники для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах.

Национальная полиция с целью противодействия незаконной добыче янтаря в Ровенской области начинает масштабную отработку северных районов области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

"К проведению рейдов привлечены сводные силы полиции Ровенской области, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Правоохранители привлекли почти 20 единиц спецтехники для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах.

Фото: пресс-служба Нацполиции

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца. Поэтому наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд", - заявил начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.

Напомним, 26 декабря 2020 года в Житомирской области полицейские задержали автомобиль с 700 кг янтаря. При осмотре выяснилось, что водитель перевозил 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец.

В июне 2020-го полиция изъяла 858 кг янтаря у скупщиков в Ровенской области. Стоимость изъятого оценивается в 1,2 млн долларов.