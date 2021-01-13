Судья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения

Высший антикоррупционный суд в очередной раз перенес слушания по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку после того, как тот снова не пришел на заседание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Вовк не явился на заседание, суд перенес рассмотрение на 3 февраля в 11 часов", - сообщили в суде.

Ранее ВАКС уже неоднократно откладывал заседание из-за неявки Вовка. На прошлом заседании, 5 января, ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка.

Напомним, 24 декабря прошлого года НАБУ вручило Вовку повестку. Главу ОАСК заметили на праздновании в ресторане, которое устроил экс-нардеп. Имя этого бывшего депутата в НАБУ не назвали, но указали, что он является президентом одного из юридических вузов, поэтому речь может идти о Сергее Кивалове. Вовк хоть и получил повестку, но разорвал ее и выбросил из машины, в которую сел после ресторана.

В суд Вовк не приходит уже более трех месяцев.

17 июля прошлого года главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

В ноябре НАБУ направило генпрокурору проект ходатайства о выдаче разрешения на задержание Вовка, но Ирина Венедиктова пока его не подписала.