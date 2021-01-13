Судья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения

Глава ОАСК продолжает игнорировать слушания.

Судья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения
Павел Вовк
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Высший антикоррупционный суд в очередной раз перенес слушания по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку после того, как тот снова не пришел на заседание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Вовк не явился на заседание, суд перенес рассмотрение на 3 февраля в 11 часов", - сообщили в суде.

Ранее ВАКС уже неоднократно откладывал заседание из-за неявки Вовка. На прошлом заседании, 5 января, ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка.

Напомним, 24 декабря прошлого года НАБУ вручило Вовку повестку. Главу ОАСК заметили на праздновании в ресторане, которое устроил экс-нардеп. Имя этого бывшего депутата в НАБУ не назвали, но указали, что он является президентом одного из юридических вузов, поэтому речь может идти о Сергее Кивалове. Вовк хоть и получил повестку, но разорвал ее и выбросил из машины, в которую сел после ресторана.

В суд Вовк не приходит уже более трех месяцев.

17 июля прошлого года главе ОАСК, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева.

В ноябре НАБУ направило генпрокурору проект ходатайства о выдаче разрешения на задержание Вовка, но Ирина Венедиктова пока его не подписала.

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