В 56-й бригаде назвали имя бойца, погибшего 11 января на Донбассе

Олегу Андриенко было 37 лет.

Днем 11 января на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Ему было 37 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

"11 января в районе Операции Объединенных Сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, наш побратим старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у военнослужащего остался сын Тимур, родившийся в прошлом году, жена Марина и мать.

Как сообщалось, вчера украинский военный погиб у Песков.

За минувшие сутки роSSийские наемники 10 раз нарушили мирные договоренности. Украинские военные открывали ответный огонь.