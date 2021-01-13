В 56-й бригаде назвали имя бойца, погибшего 11 января на Донбассе

Олегу Андриенко было 37 лет.

В 56-й бригаде назвали имя бойца, погибшего 11 января на Донбассе
Олег Андрієнко
Фото: Цензор.НЕТ

Днем 11 января на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Ему было 37 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

"11 января в районе Операции Объединенных Сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, наш побратим старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у военнослужащего остался сын Тимур, родившийся в прошлом году, жена Марина и мать.

Как сообщалось, вчера украинский военный погиб у Песков.

За минувшие сутки роSSийские наемники 10 раз нарушили мирные договоренности. Украинские военные открывали ответный огонь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты вчера десять раз нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты вчера десять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Микитася на 20 январяСуд перенес рассмотрение апелляции на арест Микитася на 20 января
Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Байден жестко ополчился на Трампа из-за событий 6 январяБайден жестко ополчился на Трампа из-за событий 6 января
Сегодня оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огняСегодня оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня
Оккупанты пять раз нарушили режим тишины в ДонбассеОккупанты пять раз нарушили режим тишины в Донбассе
В канун Рождества оккупанты пять раз нарушали тишину на ДонбассеВ канун Рождества оккупанты пять раз нарушали тишину на Донбассе
Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 январяМэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января
Тернополь отказывается вводить "правительственный" локдаун с 8 январяТернополь отказывается вводить "правительственный" локдаун с 8 января
ЦИК заинтересовалась возможностью проведения выборов вблизи линии фронта на ДонбассеЦИК заинтересовалась возможностью проведения выборов вблизи линии фронта на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости