Официальные твиттер-страницы Украины и РоSSии "поссорились" из-за украинского конструктора Королева

114 лет назад в Житомире родился всемирно известный конструктор.

Официальные твиттер-страницы Украины и РоSSии "поссорились" из-за украинского конструктора Королева
Сергій Корольов
Фото: calend.ru

Между официальными страницами Украины и РоSSии в Twitter произошел "спор" из-за советского украинского академика, конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева, которому сегодня, 12 января, исполнилось бы 114 лет.

"Сегодня отмечается 114 лет со дня рождения Сергея Королева - легендарного советского ракетного инженера, конструктора и ученого. Его по праву называют "отцом" космических полетов. Среди многих его достижений - полет Юрия Гагарина в космос", - говорится в сообщении роSSийской страницы.

Украина сделала перепост этого сообщения и обозначила его как "внимание, сообщение о краже".

Отмечается, что Королев родился и учился в Украине, а также работал в РоSSии, где его арестовали и посадили в тюрьму.

Американский инженер, основатель космической компании SpaceX и компании Tesla Илон Маск прокомментировал сообщение "Роскосмоса" и написал на русском, что Королев "был великолепен".

На другое сообщение Маска о Королеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей - Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева", - написал Зеленский.

Напомним, в июле прошлого года Маск сообщил, что пообщался с семьей Королева. Беседу с Маском подтвердил внук Королева Андрей. По его словам, семья академика написала Маску после запуска на орбиту Земли корабля Crew Dragon. После этого с Андреем связался менеджер Маска и предложил поговорить с бизнесменом через видеосвязь.

Сергей Королев является одним из создателей советской ракетно-космической техники. Под его руководством был организован запуск первого искусственного спутника Земли и осуществлен первый полет и выход человека в космос.

Королев создал первый пилотируемый космический корабль "Восток 1" и реализовал первый полет человека в космос по околоземной орбите.

До того, как стать известным на весь мир конструктором, Королев был арестован по показаниям трех человек, назвавших инженера "соучастником контрреволюционной организации в Реактивном научно-исследовательском институте". По некоторым данным, его пытали. В 1939 он был приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря. В 1940 году срок наказания сократили до 8 лет, Королева освободили в 1944 году. В 1955 году его реабилитировали за отсутствием состава преступления.

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