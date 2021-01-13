Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском

"Президента Украины нет смысла ничему поучать, тем больше Лукашенко".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указал на неуместность "менторского тона" со стороны Александра Лукашенко в высказываниях о президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "1+1".

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и эти все менторские нотки "старших товарищей" абсолютно неуместны", - отметил Кулеба.

Глава МИД назвал Лукашенко "известным персонажем, который всегда славился своими харизматичными высказываниями".

"Но чем дальше, тем далее они оторваны от реальности вообще. Это можно считать официальной реакцией", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что позиция Украины в отношении Беларуси остается неизменной: "Мы были, есть и будем на стороне дружественного нам и очень близкого белорусского народа".

Напомним, Лукашенко в интервью роSSийским СМИ заявил, что "не держит зла" на "молодого человека и молодого президента" Зеленского, и назвал его "человеком, способным к обучению".

В ноябре прошлого года Лукашенко отреагировал на позицию Украины относительно непризнания его президентом Беларуси и сказал: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала". Он также раскритиковал рейтинг Зеленского и заявил, что "надо умудриться, чтобы за полтора-два года его обвалить".

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результатов выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан. Однако несмотря на протесты в стране и заявления мирового сообщества, 23 сентября 2020 года в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не указывая должности.

Отметим, что в 2019 году Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров.