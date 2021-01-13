Подаренная Лаврову украинская икона может стоить 12,5 млн евро, - СМИ

Икона хранилась в банке Bank of Srpska, который обанкротился.

Подаренная Лаврову украинская икона может стоить 12,5 млн евро, - СМИ
Фото: Інформаційна агенція SRNA

Стоимость 300-летней позолоченной иконы из Луганска, которую сопредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РоSSии Сергею Лаврову, может составлять 12,5 млн евро.

По данным боснийского телеканала BN TV, икона хранилась в банке Bank of Srpska, который обанкротился и был поглощен банком UKIO.

По словам источников, близких к кабинету Додика, политик считал, что этим подарком он вернет РоSSии лишь то, что ей принадлежало, и таким образом еще больше укрепит свои связи с этой страной.

Кроме того, передача подарка главе роSSийского МИД выходила за рамки протокола. После скандала Лавров вернул икону боснийскому посольству в Москве.

Напомним, 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.

По данным СМИ, украинскую икону вывезли с Донбасса через РоSSию и Сербию.

Ранее Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД РоSSии Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой ".

В МИД Украины отметили, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым.

5 января Додик заявил, что вернет украденную в Луганске икону тем, от кого ее получил.

6 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей". Украина в дальнейшем требует возвращения похищенной в Луганске иконы.

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