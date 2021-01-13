Украина и Молдова планируют построить транзитную магистраль Киев - Кишинев

Ожидается, что это позволит путешествовать между двумя столицами за 5 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали ряд двусторонних документов. Также стороны обсудили упрощение путешествий между государствами.

Заключение соглашений состоялось в рамках визита Санду в Киев . Главы государств подписали совместное заявление, трансляцию вел Офис президента Украины.

Президенты договорились создать специальный Совет, в рамках которого будут координировать решение общих задач. Приоритетами являются энергетика, инфраструктура, транспорт, транзит.

"У нас есть амбициозная идея - строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного моста через Днестр, что сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов", - заявил Зеленский.

Он добавил, что планируется также разрешить пересекать границу между странами по ID-паспортам (без заграничного).

Также подписан Меморандум по развитию транспортного и транзитного потенциала между Украиной и Молдовой.

"Уверен, что 2021 год укрепит дружбу и партнерство между нашими странами, тем более, что их объединяют не только общая граница и прошлое, а и общее движение и общее видение будущего наших стран как полноправных членов Европейского Союза. Не менее важно, что нас объединяют ценности по ключевым вопросам общей европейской повестки дня и безопасности региона. Мы высоко ценим, что президент Республики Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не боится употреблять "Крым - украинский"", - заявил Зеленский.

Президент проинформировал Санду о ситуации на Донбассе и добавил, что вчера был убит украинский военный - старший солдат Олег Андриенко. В этом контексте Зеленский отметил важность обсуждения ситуации на Приднестровье и дальнейшие шаги.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского регулирования является неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ", - добавил он.

Санду в свою очередь поблагодарила Зеленского за приглашение в Украину.

"В последние годы молдавско-украинский диалог на уровне глав государств был практически приостановлен. Украина является стратегическим партнером, поддержка сотрудничества - важная задача для Республики Молдова. Мы договорились о выводе наших отношений на новый уровень стратегического партнерства. Мы решили создать Совет президентов как новый формат сотрудничества на высоком уровне", - отметила президент.

Она добавила, что страны хотели бы улучшить инфраструктуру на дороге Кишинев - Сорока - Ямполь - Киев , что позволит создать транспортный коридор, который может стать самым быстрым маршрутом из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Санду также отметила необходимость европейской интеграции для обоих государств.

Напомним, что посещение Майей Санду Украины - ее первый официальный зарубежный визит на посту президента. О визите Санду стало известно еще после ее избрания президентом, до официального вступления в должность. Майя Санду сообщила, что после инаугурации первые встречи планирует провести с президентами Румынии и Украины.