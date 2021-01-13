Украина и Молдова планируют построить транзитную магистраль Киев - Кишинев

Ожидается, что это позволит путешествовать между двумя столицами за 5 часов.

Украина и Молдова планируют построить транзитную магистраль Киев - Кишинев
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали ряд двусторонних документов. Также стороны обсудили упрощение путешествий между государствами.

Заключение соглашений состоялось в рамках визита Санду в Киев. Главы государств подписали совместное заявление, трансляцию вел Офис президента Украины.

Президенты договорились создать специальный Совет, в рамках которого будут координировать решение общих задач. Приоритетами являются энергетика, инфраструктура, транспорт, транзит.

"У нас есть амбициозная идея - строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного моста через Днестр, что сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов", - заявил Зеленский.

Он добавил, что планируется также разрешить пересекать границу между странами по ID-паспортам (без заграничного).

Также подписан Меморандум по развитию транспортного и транзитного потенциала между Украиной и Молдовой.

"Уверен, что 2021 год укрепит дружбу и партнерство между нашими странами, тем более, что их объединяют не только общая граница и прошлое, а и общее движение и общее видение будущего наших стран как полноправных членов Европейского Союза. Не менее важно, что нас объединяют ценности по ключевым вопросам общей европейской повестки дня и безопасности региона. Мы высоко ценим, что президент Республики Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не боится употреблять "Крым - украинский"", - заявил Зеленский.

Президент проинформировал Санду о ситуации на Донбассе и добавил, что вчера был убит украинский военный - старший солдат Олег Андриенко. В этом контексте Зеленский отметил важность обсуждения ситуации на Приднестровье и дальнейшие шаги.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского регулирования является неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ", - добавил он.

Санду в свою очередь поблагодарила Зеленского за приглашение в Украину.

"В последние годы молдавско-украинский диалог на уровне глав государств был практически приостановлен. Украина является стратегическим партнером, поддержка сотрудничества - важная задача для Республики Молдова. Мы договорились о выводе наших отношений на новый уровень стратегического партнерства. Мы решили создать Совет президентов как новый формат сотрудничества на высоком уровне", - отметила президент.

Она добавила, что страны хотели бы улучшить инфраструктуру на дороге Кишинев - Сорока - Ямполь - Киев, что позволит создать транспортный коридор, который может стать самым быстрым маршрутом из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Санду также отметила необходимость европейской интеграции для обоих государств.

Напомним, что посещение Майей Санду Украины - ее первый официальный зарубежный визит на посту президента. О визите Санду стало известно еще после ее избрания президентом, до официального вступления в должность. Майя Санду сообщила, что после инаугурации первые встречи планирует провести с президентами Румынии и Украины.

Санду заявила, что будет концентрироваться на получении Молдовой помощи от ЕС для преодоления эпидемического и экономического кризиса. Политик также отметила, что будет пытаться вывести свою страну из "международной изоляции".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
Блок рекламы


Похожие новости
Опубликован рейтинг «силы паспортов». Украина на 41-й строчкеОпубликован рейтинг «силы паспортов». Украина на 41-й строчке
Индонезия одобрила китайскую вакцину против ковида, которую закупила УкраинаИндонезия одобрила китайскую вакцину против ковида, которую закупила Украина
Украина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации КрымаУкраина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации Крыма
Украина исследует планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под ТегераномУкраина исследует планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под Тегераном
Украина может получить вакцину от ковида уже в ближайшее время, - ЛяшкоУкраина может получить вакцину от ковида уже в ближайшее время, - Ляшко
Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса SinovacУкраина закупила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac
В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"В Киеве СБУ накрыла неонацистскую группировку последователей террориста Тарранта во главе с "Гитлером"
Украина и в дальнейшем требует возвращения похищенной в Луганске иконыУкраина и в дальнейшем требует возвращения похищенной в Луганске иконы
Работники ВостГОКа могут начать масштабную акцию протеста в Киеве 11 январяРаботники ВостГОКа могут начать масштабную акцию протеста в Киеве 11 января
В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"В 2020 году родственники "Слуг народа" покупали элитные авто и недвижимость в Киеве - "Слидство.инфо"
Последние новости
Подгружаем последние новости