Житель Запорожья пытался прорваться в оккупированный Крым и разбил внедорожник на КПВВ

В понедельник, 11 января, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" произошла попытка прорыва автомобиля во временно оккупированный Россией Крым. Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили машину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Водитель внедорожника «Nissan X-Trail», житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд", - говорится в сообщении.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники достали мужчину из салона иномарки и задержали его.

Фото: ГПСУ

Однако 29-летний нарушитель продолжал сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.

"За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения", - сообщили в ГПСУ .