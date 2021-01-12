Ермак и Козак прилетели в Берлин на переговоры в "нормандском формате"

О подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.

Ермак и Козак прилетели в Берлин на переговоры в "нормандском формате"
Фото: Радіо Свобода

Заместитель главы администрации президента РоSSии Дмитрий Козак во вторник, 12 января, прилетел в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Об этом сообщил журналистам представитель посольства РоSSии в ФРГ, передает "Интерфакс-Украина".

"Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта", - сообщили в ведомстве.

Согласно сообщениям агентства, в Берлин прибыл также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам пресс-секретаря Ермака Дарьи Заривной, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что работа в "нормандском формате" происходит непрерывно, и встреча советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) может состояться уже в январе 2021 года.

11 сентября 2020 года в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата". Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами. 9 декабря Министерство иностранных дел Украины призвало РФ предпринять все надлежащие шаги для продолжения работы ради выполнения всех решений.

В интервью The New York Times президент Владимир Зеленский заявил, что усилить переговоры в нормандском формате мог бы президент США Джо Байден.

5 января сообщали о телефонном разговоре президента РФ и канцлера Германии. По информации Кремля, Путин и Меркель обсудили минские соглашения и нормандский процесс.

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