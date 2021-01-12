ОАСК открыл производство по делу о результатах конкурса на должность главы Центра общественного здоровья

Подготовительное заседание назначено на 17 февраля.

ОАСК открыл производство по делу о результатах конкурса на должность главы Центра общественного здоровья
Роман Родина
Фото: https://glavcom.ua/

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании решения конкурсной комиссии об определении победителя на должность главы ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава".

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 17 февраля 2021 года, информирует пресс-служба ОАСК.

В суде напомнили, что среди требований иска - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 24 ноября 2020 года в части допущения Романа Родыны к участию в конкурсе, а также решение от 3 декабря 2020 года, которым он был признан победителем конкурса на должность главы Центра общественного здоровья.

"Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истец просил суд приостановить действие решения Конкурсной комиссии об определении победителя в конкурсе на должность руководителя Центра общественного здоровья. На основании части шестой статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины ОАСК отказал истцу в принятии мер обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конкурсе на должность главы ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава" победил Роман Родына. До этого он был заместителем главы ЦОЗ.

Конкурс состоялся еще 24 ноября, но народные депутаты Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о нем не знали. Глава комитета Михаил Радуцкий отметил, что в СМИ заявляли о нарушении конкурсной процедуры.

Комитет принял решение рекомендовать Кабинету Министров Украины безотлагательно провести проверку соблюдения требований конкурса.

С 2018 года ЦОЗ возглавлял Владимир Курпита. Однако в декабре 2019 года он сообщил, что уходит с поста из-за несогласия с политикой Минздрава.

Центр общественного здоровья отвечает за сохранение и укрепление здоровья населения, проводит оценку эпидрисков и эпиднадзор. Центр выполняет лечебно-профилактические, научно-практические и организационно-методические функции в сфере здравоохранения с целью обеспечения качества лечения больных социально опасными заболеваниями, в частности ВИЧ/СПИД, туберкулез, наркозависимость, вирусные гепатиты и т.д., предупреждения заболеваний в контексте развития системы общественного здоровья. ЦОЗ участвует в формировании регуляторной политики и взаимодействует с другими министерствами, научно-исследовательскими учреждениями, международными, общественными организациями, работающими в сфере общественного здоровья и противодействия социально опасным заболеваниям.

Сейчас и.о. главы ЦОЗ является Игорь Кузин.

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