Корниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского

"Мы заняты тарифами, заняты более насущными вопросами".

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопроса наложенных на его коллегу Александра Дубинского санкций США пока не было в повестке дня политической силы.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

"Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифами, заняты более насущными вопросами", - пояснил Корниенко.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук, в свою очередь, заявила, что шаги и высказывания Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "СН".

"Шаги и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "Слуга народа". Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", - цитирует депутата "Ліга.нет".

Кравчук подтвердила, что депутаты фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций. Также она отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" подтвердила 11 января, что обращалась в Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США с предложением о введении санкций против депутата Верховной Рады Александра Дубинского и других лиц и организаций. Также ранее ЦПК собрал примеры сотрудничества Дубинского и Деркача, в частности, их совместные публичные мероприятия и письма американским политикам.

Сам Дубинский заявил, никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, являющихся частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "русским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель.