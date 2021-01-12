Два банка разорвали деловые отношения с Трампом

Deutsche Bank и Signature Bank, обслуживавшие семью и бизнес Дональда Трампа, отказались от деловых отношений с президентом США . Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно

Немецкий кредитор решил воздержаться от любых дальнейших деловых отношений с Трампом и его компанией, сказали два источника, знакомые с вопросом. Отмечается, что Трамп должен банку более $ 300 млн.

Нью-йоркский Signature Bank, который давно обслуживает семью Трампа, закрывает два личных счета президента, на которых он держал около $ 5,3 млн, сообщил представитель банка.

В официальном заявлении Signature Bank призвал к отставке Трампа «в интересах страны и ее народа».

Signature Bank был одним из главных банков для президента США и его семьи — дочери Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера. Также услугами этого банка пользовался адвокат Трампа Майкл Коэн.

Причина отказа

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.

11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа — его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.