У главнокомандующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родилась дочь

В понедельник, 11 января, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко родилась дочь. Родители назвали девочку Маричкой.

Об этом сообщила Анна Коваленко.

"Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала Коваленко на своей странице в фейсбуке.

О том, что 53-летний главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак и глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко, которой в мае исполнилось 29 лет, поженились, стало известно в октябре прошлого года. По данным СМИ , до женитьбы пара встречалась полгода.