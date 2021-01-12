У главнокомандующего ВСУ и главы Черниговской ОГА родилась дочь
Девочку назвали Маричкой.
В понедельник, 11 января, у главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и главы Черниговской областной государственной администрации Анны Коваленко родилась дочь. Родители назвали девочку Маричкой.
Об этом сообщила Анна Коваленко.
"Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - написала Коваленко на своей странице в фейсбуке.
О том, что 53-летний главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак и глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко, которой в мае исполнилось 29 лет, поженились, стало известно в октябре прошлого года. По данным СМИ, до женитьбы пара встречалась полгода.
В начале декабря Коваленко обратилась к вице-спикеру Рады Елене Кондратюк из-за спекуляций в СМИ относительно ее возможного увольнения с должности из-за беременности. Тогда Кондратюк отметила, что закон защищает право беременных женщин и матерей новорожденных детей на труд.