В ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna

В странах Европейского Союза началось распространение первых доз вакцины от коронавируса Moderna.

Об этом сообщает Brussels Time.

Первые дозы вакцины уже получили Бельгия, Нидерланды, Франция и Германия.

В ЕС вакцины будут хранить в одном специальном центре, местонахождение которого не разглашается. Вакцина Moderna производится в двух местах: в США и в городе Висп, Швейцария.

Транспортировку вакцины обеспечивает швейцарская логистическая группа Kuehne+Nagel.

Вакцину будут перевозить специальным транспортом. Вакцина Moderna должна храниться при -20 градусах Цельсия, что является менее сложным, чем вакцина Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при -80 градусах.

Напомним, американская компания Moderna способна изготовить до 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года. По словам гендиректора Moderna, американские и европейские производственные возможности компании позволяют выработать 600 млн доз в течение 2021 года.

7 января в компании Moderna заявили, что ее вакцина от ковида может защищать в течение нескольких лет. По словам главы компании, распад антител, созданных вакциной у людей, очень медленно снижается.

Moderna оценила стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, эффективность которой на третьей стадии испытания составила 94,5%, в сумму от 25 до 37 долларов. Для стабильности вакцины достаточно температуры 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура -20.

В ноябре компания Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Участниками испытаний стали более 30 тысяч человек. После вакцинации ковидом заболели 196 человек, в том числе 185 тех, кто получил не препарат, а плацебо. То есть после препарата заразились только 11 человек.

Тяжелой формой коронавируса заболели 30 человек, и все они получали плацебо. Таким образом, считают в компании, эффективность вакцины от тяжелого состояния составляет 100%.