Литва заявила о готовности изменить официальное название Беларуси

Решение примут, если об этом попросят белорусы.

Литва заявила о готовности изменить официальное название Беларуси
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: delfi.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о готовности рассмотреть изменение названия "Беларусь" на литовском языке (сейчас Baltarusija), если белорусы об этом попросят.

Этот вопрос глава МИД обсуждал с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, пишет Delfi.

По словам министра, в используемом литовцами названии должно отражаться то, что "Беларусь" означает "Белая Русь".

"Название, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять установившегося в годы оккупации понимания Беларуси как части РоSSии. Беларусь означает "Белая Русь", а не РоSSия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос, так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело", - сказал министр иностранных дел.

Накануне сообщалось, что с конца декабря Литва официально узаконила название Грузии "Сакартвело".

Напомним, в мае 2018-го государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативный вариант названия Грузии - Сакартвело. Изменить на традиционное название попросила сама Грузия, поскольку нынешнее считается русифицированным. Тогда же правительство Грузии утвердило новое название Литвы в грузинском языке - Летува (Lietuva). Литва не требовала того, чтобы название страны было изменено, поскольку в таком случае с этой просьбой пришлось бы обращаться к множеству славянских государств.

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