Оккупанты вчера десять раз нарушили "тишину" на Донбассе

С начала суток зафиксированы два обстрела со стороны пророSSийских боевиков.

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Уже с начала этих суток оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Вчера вблизи Песков вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

"Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и неподалеку Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия", - говорится в утренней сводке.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь.

Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Военные обезвредили БПЛА.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

С начала текущих суток, 12 января, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Неподалеку Песков оккупанты стреляли еще и из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открыли ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.