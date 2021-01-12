США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

Внесение страны в "черный список" предусматривает ряд торговых ограничений со стороны США.

США вернули Кубу в список спонсоров терроризма
Фото: joinup.ua

Государственный департамент США официально объявил Кубу государством-спонсором терроризма.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, обнародованном на сайте Госдепа.

Причиной такого решения стало предоставление "безопасной гавани" для укрытия террористов.

"Куба возвращается в список государств-спонсоров терроризма после того, как она нарушила свое обязательство прекратить поддержку терроризма в качестве условия ее исключения предыдущей администрацией в 2015 году", - говорится в заявлении.

Внесение Кубы в "черный список" запрещает иностранным государствам и физическим лицам определенные виды торговли с Кубой, ограничивает международную помощь США, запрещает экспорт и продажу оборонной продукции и вводит определенный контроль над экспортом товаров двойного назначения.

Напомним, Куба была внесена Вашингтоном в "черный список" в 1982 году. Тогда Белый дом заявил, что кубинское правительство пыталось "способствовать вооруженной революции в Латинской Америке с помощью организаций, использующих террористические методы".

В 2015 году президент США Барак Обама заявил о намерении исключить Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. В январе США и Куба начали переговоры о нормализации отношений между странами, а уже в мае 2015 года года власти США исключили Кубу из списка стран, финансирующих терроризм.

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