США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

Государственный департамент США официально объявил Кубу государством-спонсором терроризма.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, обнародованном на сайте Госдепа.

Причиной такого решения стало предоставление "безопасной гавани" для укрытия террористов.

"Куба возвращается в список государств-спонсоров терроризма после того, как она нарушила свое обязательство прекратить поддержку терроризма в качестве условия ее исключения предыдущей администрацией в 2015 году", - говорится в заявлении.

Внесение Кубы в "черный список" запрещает иностранным государствам и физическим лицам определенные виды торговли с Кубой, ограничивает международную помощь США , запрещает экспорт и продажу оборонной продукции и вводит определенный контроль над экспортом товаров двойного назначения.

Напомним, Куба была внесена Вашингтоном в "черный список" в 1982 году. Тогда Белый дом заявил, что кубинское правительство пыталось "способствовать вооруженной революции в Латинской Америке с помощью организаций, использующих террористические методы".